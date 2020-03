Secretaria de Saúde do estado do Rio confirma 1º caso de coronavírus no estado

A Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro informou nesta quinta-feira, 5, que confirmou o primeiro caso de coronavírus no Estado.



Este é o quinto caso confirmado da doença no País, sendo que quatro foram confirmados em São Paulo. Até ontem, o Rio tinha 55 suspeitos da doença.



No Brasil, o Ministério da Saúde informou hoje que são 531 casos de suspeita do vírus. Outros 315 casos foram descartados por exame laboratorial.



O secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, concederá entrevista coletiva, às 16h30, no Palácio Guanabara, para falar sobre o primeiro caso confirmado de coronavírus no Rio de Janeiro.