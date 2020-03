Justiça autoriza apoio da Secretaria de Operações Integradas ao Mato Grosso

O Ministério da Justiça autorizou o emprego da Secretaria de Operações Integradas do ministério em apoio à Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. O apoio é em caráter episódico e planejado, nas operações de enfrentamento às organizações criminosas e aos crimes transfronteiriços e de divisas naquele Estado, por meio da implementação do Programa Nacional de Segurança nas Fronteiras - Vigia (Vigilância, Integração, Governança, Interoperabilidade e Autonomia). A ação terá duração enquanto perdurar o programa Vigia.