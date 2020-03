Operação Fake Money da PF ataca tráfico de drogas e dinheiro falso na Paraíba

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quarta-feira, 4, a Operação Fake Money, para desarticular um grupo criminoso que pratica o tráfico de drogas e vende notas falsas na Paraíba. Segundo a PF, o nome da ação faz referência ao início do inquérito, que teve como base o crime de moeda falsa.



Cerca de 30 policiais federais cumprem seis mandados de prisão e fazem cinco buscas nas casas dos investigados em Campina Grande e Alagoa Grande. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara de Entorpecentes de Campina Grande.



Segundo a PF, as investigações tiveram início em abril de 2019, quando duas pessoas foram indiciadas pelo crime de moeda falsa. No entanto, ao longo da apuração, foi identificado que o grupo investigado também traficava entorpecentes.



A corporação indicou que os investigados podem responder pelos crimes de moeda falsa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, cujas penas, somadas, chegam a 15 anos de reclusão.