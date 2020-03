A última tacada de Rui Chapéu

Entre as grandes conquistas do jogador baiano está a vitória sobre o inglês Steve Davis, hexacampeão mundial (foto: DIVULGAÇÃO)





Lenda da sinuca brasileira, Rui Chapéu morreu ontem, aos 79 anos. O baiano ficou famoso pela parceria formada com o narrador Luciano do Valle no programa Show do esporte, da TV Bandeirantes, nos anos 1980.





A informação a respeito do falecimento foi publicada nas redes sociais do jogador. A causa da morte não foi divulgada. "Esse é um post daqueles que nunca gostaríamos de fazer. O Rui faleceu hoje. Todos estamos muito tristes e abalados. Estamos fazendo este post em respeito a todos os amigos e fãs do Rui", diz a publicação no Instagram.





José Rui de Mattos Amorim nasceu em Itabuna, na Bahia, onde passou a infância e a adolescência e começou a praticar o bilhar ainda criança. Na década de 1970, mudou-se para São Paulo. Largou o emprego de caminhoneiro e vendeu uma mercearia da qual era dono para apostar na sinuca. Começou a ganhar dinheiro em desafios contra outros jogadores em bares do Centro da cidade.





Foi a partir dessas disputas que o baiano conheceu os clubes da modalidade e jogava com apostas altas. As partidas, no entanto, duravam pouquíssimos minutos, dado o alto nível dos atletas. Nesses bares de São Paulo ganhou o apelido de Rui Chapéu por usar costumeiramente uma boina branca, objeto que virou uma espécie de símbolo.





Rui Chapéu ficou nacionalmente conhecido entre as décadas de 1980 e 1990 por exibir seu enorme talento no bilhar nas edições semanais do programa Show do esporte, da TV Band, então comandado pelo narrador Luciano do Valle, que o tinha visto em um programa de Silvio Luiz, na TV Record, em 1979.





O auge dos desafios televisionados em rede nacional foi a vitória sobre o inglês Steve Davis, conhecido como 'Pelé' da modalidade e seis vezes campeão mundial.





POPULARIDADE





Além de popularizar de vez a sinuca no Brasil, Rui Chapéu foi responsável por mudar a imagem do esporte, antes associado à criminalidade e visto como exclusivo como diversão da 'malandragem'.





Ele chegou a receber propostas para jogar no exterior, como Inglaterra e Japão, mas preferiu permanecer perto da família. Dizia que não tinha a intenção de ser rico. Nos últimos anos, diminuiu o ritmo e passou a fazer algumas apresentações especiais. Também ensinava sinuca para iniciantes por meio de um curso on-line.