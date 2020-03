Sobe para 6 número de mortos em naufrágio de embarcação no Amapá

(foto: Redes Sociais/Reprodução)

Umacom passageiros e cargana madrugada deste sábado, 29, nopróximo à localidade conhecida como, região sul do, a 290 quilômetros de Macapá.A Capitania dos Portos no estado confirmou, até o momento,. Entre 30 e 40 pessoas já teriam sido resgatadas. A capacidade da embarcação era para 242 passageiros, também segundo informações da Capitania dos Portos. Um inquérito foi aberto para apurar as causas do naufrágio.O navio, chamado, navegava com aproximadamente 60 passageiros. A embarcação saiu nesta sexta-feira por volta das 18h de porto em Santana, próximo a Macapá, com destino a Santarém, no Pará. Em nota, a Capitania dos Portos informou que, de acordo com declarações repassadas pelo comandante da embarcação, umatingiu o Anna Karoline III. Nesse momento, passageiros chegaram a cair na água e foram resgatados por uma balsa que passava pelo local.O Grupo Tático Aerotransportado (GTA) do estado foi acionado para socorro às vítimas e atua na região com um helicóptero e um avião. Dois médicos e um enfermeiro do Corpo de Bombeiros também foram deslocados para a área do acidente. Uma base de apoio às vítimas será montada, ainda segundo informações do governo do Amapá. Além do GTA enviado pelo estado, a Marinha mandou para região equipe de busca e salvamento.