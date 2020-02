Rodovia Rio-Santos É liberada após 24 horas de interdição por deslizamento

A rodovia Rio-Santos (SP-55) foi liberada para o trânsito na madrugada deste sábado, 29, mais de 24 horas depois de ser completamente bloqueada por um deslizamento de terra, no km 158, altura da Praia de Maresias, em São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo.



Principal ligação entre as praias da região, a estrada teve o tráfego normalizado depois que máquinas do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e da prefeitura removeram as barreiras. Devido às chuvas, as encostas continuam instáveis e o trecho é monitorado pelo DER com o auxílio de drones.



A rodovia Carvalho Pinto, um dos acessos ao litoral norte, também foi liberada para o trânsito, depois de ser atingida por quedas de barreiras, na sexta-feira, 28. Após remoção das barreiras que limitavam a passagem de veículos, o tráfego foi normalizado, segundo a concessionária.