Rio: Justiça concede internação de casal francês suspeito de contrair coronavírus

A Justiça do Estado do Rio de Janeiro autorizou o município de Paraty, na região da Costa Verde, a manter em internação hospitalar um casal de franceses com suspeita de ter contraído coronavírus. Eles chegaram à cidade na Segunda-feira (24) e procuraram atendimento na quinta-feira, 27. Desde então, estão mantidos em isolamento. O casal ainda tentou deixar a unidade hospitalar, mas a Prefeitura acionou a Justiça solicitando internação compulsória, o que acabou sendo aceito.



A informação foi divulgada pela TV Globo e confirmada pelo Estadão/Broadcast. O caso tramita em segredo de Justiça.



Apesar da internação compulsória autorizada pelo Poder Judiciário, ainda não foi confirmado que o casal tenha contraído de fato o coronavírus. Antes de viajar à Paraty, os franceses passaram quatro dias no Rio. Eles chegaram ao País vindos de Barcelona, na Espanha.