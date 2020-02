Mandetta atualiza ministros sobre novo coronavírus em reunião no Planalto

Ministros do governo Jair Bolsonaro reuniram-se na tarde desta quarta-feira, 26, no Palácio do Planalto, para a terceira reunião do Grupo Executivo Interministerial de Emergência e Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional (GEI-ESPII).



Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a reunião serviu para atualizar o grupo sobre medidas que estão sendo tomadas para conter o avanço da doença. O governo confirmou mais cedo o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil.



Sem dar detalhes, Mandetta afirmou após a reunião que o governo começará uma campanha de conscientização sobre o novo coronavírus. "A campanha é basicamente informativa", disse o ministro.



"Dentre as medidas implementadas pelo governo brasileiro estão o monitoramento e o aprimoramento da capacidade de atuação do país, tal como preconizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), incluindo notificação de portos, aeroportos e fronteiras", diz nota da Casa Civil sobre a reunião.



Participaram da reunião, além de Mandetta, os ministros Braga Netto (Casa Civil), Fernando Azevedo e Silva (Defesa), Ernesto Araújo (Itamaraty), Sérgio Moro (Justiça), Onyx Lorenzoni (Cidadania), Augusto Heleno (GSI), Tereza Cristina (Agricultura) e Jorge Oliveira (Secretaria Geral).