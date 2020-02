Alemanha registra 2 novos casos de coronavírus

A Alemanha registrou mais dois casos de infecção por coronavírus, incluindo o de um homem de 47 anos em estado grave, segundo informaram autoridades locais nesta quarta-feira. O paciente está sendo tratado numa ala isolada de uma clínica no estado da Renânia do Norte-Vestfália



Outra pessoa, que tinha acabado de voltar de uma viagem à cidade italiana de Milão, testou positivo para a doença no estado de Baden-Württemberg e sua situação é estável. Fonte: Dow Jones Newswires.