EUA: coronavírus está evoluindo e se espalhando e há provável risco de pandemia

O Centro de Controle de Doenças e Prevenção dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês) informou nesta terça-feira que o coronavírus está se espalhando de forma rápida pelo mundo e que há provável risco de pandemia.



"É importante observar que as atuais circunstâncias globais sugerem que é provável que esse vírus cause uma pandemia. Nesse caso, a avaliação de risco seria diferente", informou o CDC em conferência sobre o vírus.



Segundo o órgão, o coronavírus "não está circulando pelos EUA" e os primeiros casos detectados em solo americano se deram no contágio com pessoas que foram à China.



"Para o público americano em geral, que provavelmente não será exposto a esse vírus no momento, o risco imediato para a saúde do COVID-19 é considerado baixo", avalia o CDC.



O órgão americano, no entanto diz que o "quadro clínico completo" em relação vírus "não está totalmente esclarecido", sendo que "provável mais casos sejam identificados nos próximos dias, incluindo os Estados Unidos".



"Esta é uma situação em rápida evolução e as informações serão atualizadas à medida que estiverem disponíveis", informa o CDC.