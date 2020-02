A Vila levou para a Sapucaí um conto indígena, com a formação dos povos das regiões brasileiras até a fundação de Brasília (foto: Gabriel Nascimento/Riotur/Fotos Públicas )



Vila Isabel

Sabrina Sato, que foi rainha da bateria da Vila Isabel por nove anos, desfilou à frente da escola, acompanhada por Martinho da Vila, presidente de honra, e causou frisson (foto: Gabriel Nascimento/Riotur/Fotos Públicas )



São Clemente

O samba-enredo da São Clemente foi cheio de menções a fake news e a laranjas (foto: Dhavid Normando/Riotur/Fotos Públicas)

Em enredo satírico, São Clemente não abriu mão do bom humor (foto: Dhavid Normando/Riotur/Fotos Públicas )



Salgueiro

O Salgueiro contou a história de Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil. (foto: Fernando Grilli/riotur/Fotos Públicas )



Unidos da Tijuca



Mocidade

A cantora Elza Soares foi a grande homenageada da Mocidade e emocionou o público da Marquês de Sapucaí (foto: Raphael David/Riotur/Fotos públicas )

Disco de vinil: fantasia se destaca na Mocidade, escola que contou a história da cantora Elza Soares (foto: Raphael David/Riotur/Fotos públicas )



Beija-Flor

A Beija-Flor falou dos trajetos percorridos pela humanidade, como as ruas famosas do mundo: Abbey Road, em Londres (foto: Dhavid Normando/Riotur/Fotos Públicas )

Ao contrário do que se esperava, a segunda noite de desfiles das escolas de samba do Rio teve nível técnico melhor do que a primeiraNa disputa pelo campeonato, elas se somam aque se destacaram na primeira noite. AEntre as demais escolas da segunda noite,mas com a única pretensão – aparentemente alcançada – de se manter na elite, e aescola que, pelo enredo, gerou mais expectativa nessa segunda noite –. Mas teve problemas pontuais, como de evolução. Apara terminar o desfile no prazo permitido de 70 minutos.O sorteio que definiu a ordem das escolas concentrou noTrês das quatro primeiras colocadas de 2019 se apresentaram nesse dia:mas Viradouro e Portela se destacaram mais. As demais escolas da primeira noite sofreram com problemas técnicos, falta de dinheiro ou ambos.A escola mais bem colocada de 2019 a desfilar na segunda noite foi a Vila Isabel, terceira melhor naquele concurso. Em um ano repleto de enredos não patrocinados e cheios de críticas sociais,justamente com um tema que se pretendia patrocinado e com o qual até a semana passada a direção da escola reclamava que tivera prejuízo.Em maio de 2019, a escola da zona norte do Rio firmou um termo de cooperação com o governo de Brasília: faria em 2020 um enredo eme ofereceria cursos de capacitação para as escolas de samba da capital federal, que não tem desfiles oficiais há seis anos. Em troca, o governo de Brasília ajudaria a escola a captar verbas para o desfile por meio da Lei de Incentivo à Cultura.Essa lei permite que empresas e pessoas físicas destinem para projetos culturais o dinheiro que usariam para pagar impostos.Ao menos até o dia 17 de fevereiro, porém, nenhum tostão havia sido arrecadado por meio dessa lei.A capital federal já havia sido enredo em 2010, quando completou 50 anos, e naquela ocasião rendeu o terceiro lugar à Beija-Flor.Antes de tudo, a Vila Isabel inovou ao criar o posto de rainha da escola – normalmente, as mulheres famosas que desfilam à frente dos ritmistas recebem o título de rainha da bateria, e não da escola inteira.A dupla causou frisson na plateia e ofuscou a comissão de frente, que vinha logo em seguida.Comcujo refrão fazia uma ode a si mesma: "Sou da Vila, não tem jeito / Fazer samba é meu papel / Fiz do chão do Boulevard meu céu", diz a letra.. "Neste ano todo mundo resolveu caprichar em tudo. Então a Vila veio no capricho e na alegria, e contagiou. Sábado eu estou aí", garantiu Martinho da Vila, referindo-se ao desfile das campeãs, que ocorre no próximo sábado e reúne as seis escolas mais bem colocadas do ano.Antes dela desfilou a São Clemente, que levou para a avenida o enredoO enredo foi exatamente igual ao apresentado pela Acadêmicos de Vigário Geral, que integra a segunda divisão e desfilou na última sexta-feira, 21.Naquele desfile, o destaque foi umDesta vez, Bolsonaro não foi representado em escultura, mas pelo, fez uma série de gestos tradicionais do presidente, como aao final do desfile. "O conto do vigário é isso: uma coisa que começa engraçada, uma malandragem inocente, que depois é institucionalizado e vira uma coisa mais séria", refletiu.Logo após a Vila desfilou o Salgueiro, escoladesta vez apresentando aAssim como a Vila, o Salgueiro apresentou alegorias e fantasias luxuosas, e uma crítica social mais ácida:Entre as diversas celebridades que desfilaram na escola da zona norte, a bateria e seu redor reuniam duas das mais cultuadas:e o cantor Xande de Pilares, que não cantou, mas acompanhou os intérpretes Émerson Dias e Quinho.Quarta escola a se apresentar,tendo como mote a cidade do) o título de primeira capital mundial da arquitetura e neste ano vai sediar o Congresso Mundial de Arquitetos.– foi campeão em 2010, 2012 e 2014, e desde 2015 trabalhou em outras agremiações.Não faltaramonde a ação é produzida por um grande conjunto de pessoas. Essas são duas das principais características de Barros.Enquanto o samba, que tem entre os, focou na arquitetura do cotidiano do Morro do Borel, favela berço da escola, o desfile exibiu alas e carros monumentais, que discorriam sobre a história da arquitetura, incluindo as pirâmides do Egito e o coliseu romano. Ona primeira, em construção, ele girava.A Mocidade prestouCriada na Vila Vintém, favela da zona oeste do Rio que é o berço da escola de samba,, no último carro alegórico, e foi aclamada pelo público.na interpretação de Wander Pires,Emocionada, aMas o desfile não foi tão bom quanto a trilha sonora.discorrendo sobre ospor exemplo – e as ruas famosas do mundo, comoMas a escola precisou correr e deve perder pontos em quesitos como evolução.