Homem é baleado após deixar bloco de carnaval no Rio

O montador de andaimes Edson da Silva Pereira, de 34 anos, foi assassinado a tiros no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando deixava um baile de carnaval, na madrugada do último sábado. Ele teria sido atingido pouco depois de se envolver numa discussão, a caminho de casa.



Pereira foi levado para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, no bairro da Posse. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) disse ter sido informada do crime, mas que, quando os policiais chegaram ao hospital, o montador de andaimes já havia morrido.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.



