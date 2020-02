Rio de Janeiro explode em sensualidade e corpos nus

A atriz Paolla Oliveira, rainha da Grande Rio, vestida de Cleópatra (foto: CARL DE SOUZA /AFP )



A beleza é universal, múltipla, mas não é fácil conquistá-la. Ainda que tenha muitas faces. Dieta, maratona de exercícios, tratamentos estéticos... É longa a lista de cuidados que toda mulher que gosta do carnaval encara para estar no seu melhor momento na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.



A fantasia branca se destaca em meio ao colorido da escola Paraíso do Tuiuti (foto: MAURO PIMENTEL/AFP )



Considerada a passarela da beleza brasileira, logo no primeiro dia das escolas do grupo especial, o que não faltou foi gente bonita, sorridente, esbanjando simpatia e defendendo o samba de sua escola com fervor.





A maquiagem faz toda a diferença na composição da fantasia (foto: CARL DE SOUZA /AFP )

Não é a obrigação de um corpo considerado impecável (ele existe?) no carnaval. Mas o desejo e a busca de se sentir bem consigo mesma. Então, muitas mulheres querem eliminar as gordurinhas e ganhar músculos. A preparação começa com meses de antecedência.





A sensualidade faz parte do carnaval (foto: CARL DE SOUZA /AFP )

A Mangueira teve a presença de belas mulheres (foto: MAURO PIMENTEL/AFP )

Destaque da Viradouro exibe fantasia de puro luxo (foto: CARL DE SOUZA /AFP)

O resultado vai para a avenida. Com todos os olhares voltados para elas, certamente estas mulheres, famosas ou anônimas,