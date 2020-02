O sucesso foi tanto que, desde 2015, o RitaLeena arrasta centenas de pessoas pelas ruas de São Paulo. Ao som, claro, da clássica MPB e rock and roll, baby.

A musicista Alessa Camarinha e a figurinista Yumi Sakate criaram o bloco RitaLeena (foto: Facebook Reprodução)

Nesta edição,O carnaval raio laser do bloco pintou as ruas do Bairro Pinheiros de vermelho.. "Queremos conduzir vocês pra um outro planeta, o planeta carnaval de muito amor e respeito. Lá, nesta, não existe diferença entre falar e cantar, andar e dançar", decretou os integrantes do bloco.