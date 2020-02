Para todo lado que se olha, lá estão elas: as belas mulheres do Brasil. Autênticas, fortes, com samba no pé, amor pela escola de coração e, principalmente, dedicação extrema à maior festa do país, o carnaval.



Amando a beleza do corpo que cada uma tem, fantasias luxuosas, muito brilho e compromisso com a alegria, elas desfilaram pelo Sambódro do Anhembi, em São Paulo, mostrando toda a força da mulher.

Vale conferir:

O sorriso no rosto é a principal adereço (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

Força do samba no pé (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

Samba decorado e cantado com toda força (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

A energia do dourado para destacar o poder (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)

O que importa é a liberdade para ser feliz (foto: NELSON ALMEIDA/AFP)