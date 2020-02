Família em viagem é baleada dentro do carro na baixada fluminense

Uma família foi baleada na madrugada deste sábado, 22, no município de Duque de Caxias (RJ), na baixada fluminense. O pai, Edmar Cleber de Jesus, e os dois filhos estavam dentro do carro, à espera de um amiga, quando foram baleados por um grupo que passou de moto pelo veículo.



O filho adolescente de 15 anos foi atingido na cabeça e está internado na CTI do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias. A irmã, de 17 anos, foi baleada na perna, também passou por cirurgia e seu estado é grave. O pai foi atingido no pé.



Mesmo ferido, Cleber de Jesus dirigiu até o hospital. A família ia viajar para a Região dos Lagos, no Rio, para passar o carnaval e parou em frente à casa de uma terceira adolescente para dar carona. Eles preferiram viajar de madrugada para escapar do engarrafamento e enquanto aguardavam dentro do carro pela amiga, por volta das 4h, foram baleados.



Em nota, a Secretaria de Estado de Vitimados disse que acompanha as vítimas. O caso está sendo investigado pela 62ª Delegacia de Polícia (Imbariê).