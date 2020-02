Com crise e sem verba, a icônica Vai-Vai luta para se reerguer em SP

Entre as oito escolas de samba que desfilam no domingo, no Grupo de Acesso 1, cinco delas estão entre as mais tradicionais do carnaval de São Paulo: Vai-Vai, Camisa Verde e Branco, Acadêmicos do Tucuruvi, Leandro de Itaquera e Nenê de Vila Matilde.



A Vai-Vai, a escola mais icônica do carnaval de São Paulo, foi rebaixada no ano passado e, em consequência, viveu uma revolução política no último ano. Atualmente, a escola é administrada por dois gestores e precisou se capitalizar com dinheiro da própria comunidade e de apoiadores. "Não temos um tostão de dinheiro público. O que era dinheiro público foi retido por questões trabalhistas", disse o gestor de carnaval Clariço Aparecido Gonçalves.



Segundo Clariço, com as dificuldades, a escola já irá se sentir vitoriosa em ter conseguido chegar à avenida. "Vai ser um desfile emocionante e pé no chão", avisou. O enredo da Vai-Vai foi batizado de De Corpo e Álamo - uma tentativa de erguer o orgulho dos componentes da agremiação.



A assessoria da Nenê da Vila Matilde afirmou que escolas tradicionais como ela precisam se adaptar e entender de regulamento - sem perder a força que a escola tem no chão. A expectativa também é voltar para o Grupo Especial, com O Presente da Deusa e o Brinde da Águia.



O diretor da Acadêmicos do Tucuruvi, Renato Cipriano, afirmou que a situação pode ser explicada pelas mudanças no próprio carnaval. "Está a cada ano mais competitivo. Atualmente poucos décimos são o suficiente para rebaixar uma escola. Aquelas que não estiverem preparadas para acompanhar esta evolução, ou até mesmo organizadas internamente, correm o risco de serem rebaixadas e permanecerem anos no Grupo de Acesso, independentemente da tradição que a agremiação possua."



A agremiação do Tucuruvi levará para o sambódromo do Anhembi uma homenagem ao saudoso humorista Chico Anysio, com Faces de Anysio, o eterno Chico. Sorrir é… e sempre será o melhor remédio.



Concorrentes



Além das escolas mais tradicionais, também desfilam no domingo a Independente Tricolor, a Estrela do Terceiro Milênio e a Mocidade Unida da Mooca. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.