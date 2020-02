Cid Gomes é atingido por disparo em Sobral, no interior do Ceará

O senador licenciado Cid Gomes (PDT), de 56 anos, foi atingido por um disparo na cidade de Sobral, no interior do Ceará, na tarde desta quarta-feira, 19. Um vídeo mostra o momento em que Gomes, dirigindo um trator, avança sobre um portão de um quartel da Polícia Militar; do outro lado estavam pessoas mascaradas, de onde vem o disparo. Não há confirmação se o tiro é de borracha ou de munição real. Ele foi socorrido para um hospital da cidade e passa por atendimento médico. O estado de saúde dele não foi divulgado.



O governador do Ceará, Camilo Santana (PT) anunciou nesta quarta ter solicitado ao governo Jair Bolsonaro o apoio de tropas para reforçar a segurança no Estado, após quatro batalhões da Polícia Militar serem atacados. Os ataques foram feitos por pessoas encapuzadas, mas há suspeita de que os responsáveis sejam policiais.



