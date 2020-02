Proam dá alerta ao governo de SP por contaminação da água por agrotóxicos

O Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental (Proam) encaminhou nesta quarta-feira, 19, um pedido ao secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, Marcos Penido, para que uma reunião de urgência seja marcada para que se discuta a qualidade da água no Estado de São Paulo.



Segundo o Proam, a presença de agrotóxicos na água fornecida aos consumidores paulistas representa um perigo que tem sido deixado de lado pelas autoridades. Para Carlos Bocuhy, presidente do instituto, "é preciso verificar a periculosidade dessas substâncias à luz do conhecimento científico atualizado".



A demanda do Proam é que o assunto seja tratado em uma reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema).