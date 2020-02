Chuva alaga linha da CPTM, transborda córregos e deixa SP em estado de atenção

A chuva que atingiu São Paulo no fim da tarde desta terça-feira, 18, provocou o transbordamento de rios, alagamento de trecho da Linha 10-Turquesa e deixou toda a cidade em estado de atenção. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a previsão para os próximos dias é de propagação de uma frente fria que deve causar mais chuvas generalizadas.



De acordo com o CGE, os primeiros registros de chuva forte nesta terça foram por volta das 17h na zona sul da cidade. O córrego Ipiranga transbordou em quatro pontos, também houve o transbordamento do córrego do Ribeirão dos Meninos.



A forte chuva também alagou um trecho da Linha 10-Turquesa, que interrompeu temporariamente a circulação dos trens entre as estações Santo André e Capuava. Às 19h, a situação já estava normalizada na linha.



Previsão para os próximos dias



Segundo o CGE, a quarta-feira, 19, deve começar com sol e temperaturas em rápida elevação. As mínimas oscilam em torno dos 22°C, enquanto as máximas podem superar os 33°C. A aproximação de uma frente fria provoca chuvas na forma de pancadas mais generalizadas, principalmente entre a tarde e a noite. Na quinta-feira, 20, está prevista maior nebulosidade e chuvas que se alternam com períodos de melhoria no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 22ºC e máximas que podem chegar aos 28ºC. No período da tarde as instabilidades voltam a ganhar força, o que deve provocar chuvas com até forte intensidade na Grande São Paulo.