Professora é envenenada por alunos do 4º ano do ensino fundamental

A professora passou mal ao tomar água de uma garrafa que estava em sua mesa (foto: Ana Rayssa/Esp. CB/D.A Press) professora de 42 anos da Escola Estadual Dr. Aniz Badra, na zona sul da cidade de São Paulo, foi hospitalizada na tarde da última quinta-feira (13/2) após ser envenenada por alunos do 4º ano do ensino fundamental.

Em nota, a Secretaria da Educação do Estado de SP (Seduc-SP) repudiou o fato contra a professora. Conforme a pasta, os responsáveis pelos alunos foram chamados no mesmo dia e será realizada uma reunião para definir as medidas que serão adotadas em relação aos estudantes.

A Seduc informou que o Conselho Tutelar acompanha o caso. “A Diretoria Regional está prestando total apoio à professora. Uma equipe do Programa Conviva e do CRAVI (Centro de Referência e Apoio à Vítima), centro vinculado à Secretaria da Justiça, está na escola para desenvolver ações com foco na melhoria do clima escolar e dar suporte aos professores e alunos, além de toda comunidade escolar”, informou.