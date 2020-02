Bolsonaro diz que reservas indígenas 'inviabilizam a Amazônia'

O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a demarcação de terras indígenas nesta quinta-feira, 13. Em transmissão ao vivo em sua página no Facebook, ele disse se orgulhar de ter interrompido a demarcação das terras indígenas e disse que "essas reservas todas inviabilizam a Amazônia".



Bolsonaro também elogiou o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. "Sabe por que eu sei que ele é muito bom? Por causa das críticas (que ele recebe)", disse o presidente.



As declarações foram feitas em conversa com um grupo de estudantes de direito de Limeira (SP) que visitou o Palácio da Alvorada.