Governo tem coragem de proteger e desenvolver a Amazônia, diz Mourão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta terça-feira, 11, estar orgulhoso da missão de coordenar o Conselho Nacional da Amazônia Legal, que teve seu decreto de criação assinada pelo presidente Jair Bolsonaro hoje. "Estou orgulhoso de fazer parte de um governo que pública e institucionalmente tem a coragem de proteger, preservar e desenvolver a Amazônia brasileira", afirmou.



O Conselho é visto pelo vice-presidente como uma oportunidade para instituir "uma verdadeira política de Estado para a região". Mourão destacou que a Amazônia corresponde a 60% do territorial nacional, que "ainda hoje é mal articulada e carente da presença do Estado". "Estamos falando de 25 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, muito deles desassistidos", comentou.



A criação do Conselho foi anunciada em 21 de janeiro pelo presidente Bolsonaro. O objetivo do colegiado é coordenar as diversas ações em cada ministério voltadas para a proteção, defesa e desenvolvimento sustentável da Amazônia.