Chuva interrompe serviço de ônibus do Vale do Paraíba para SP

A chuva que parou São Paulo interrompeu o serviço de ônibus que faz a linha intermunicipal entre as cidades do Vale do Paraíba (SP) e o Terminal Rodoviário Tietê em São Paulo. Desde a manhã desta segunda-feira, 10, as viagens estão suspensas - nos dois sentidos, tanto na ida para São Paulo quanto de São Paulo para as cidades do Vale do Paraíba e até o início da noite desta segunda-feira não havia previsão de normalização do serviço, em razão dos pontos de alagamento na Marginal Tietê.



As chuvas também não deram trégua no Vale do Paraíba, mas não causaram estragos, como em São Paulo. Houve registro de um ponto de alagamento na cidade de Taubaté. A empresa de ônibus que faz a rota Vale do Paraíba-São Paulo informa que o serviço será normalizado apenas quando o nível da água baixar na Marginal Tietê, possibilitando o acesso ao Terminal Rodoviário do Tietê.