Grupo repatriado da China em quarentena segue sem sintomas de coronavírus

58 pessoas que regressaram da China e iniciaram ontem o período de quarentena em Anápolis (GO) seguem sem apresentar nenhum tipo de sintoma que indique contaminação pelo novo coronavírus.



A informação foi divulgada nesta tarde de segunda-feira, 10, em boletim da Operação Regresso, pelo Ministério da Defesa. De acordo com o boletim, os hóspedes que estão na Ala 2 da Base Aérea de Anápolis "permanecem com o quadro assintomático".



O grupo passou por avaliações clínicas de saúde, que incluem aferições de sinais vitais, como medição de temperatura, pressão e frequência cardíaca e exame de nasofaringe. São previstas três avaliações por dia.



O Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) realizaram uma apresentação sobre os aspectos da "área branca", local comum aos hóspedes, que oferece lazer e bem-estar.



Na manhã de domingo, os 34 brasileiros e mais 24 tripulantes chegaram a Anápolis, depois de 36 horas de viagem a partir de Wuhan, na China. Todos vieram ao Brasil porque não apresentavam nenhum sintoma de contaminação. A quarentena tem caráter preventivo. Depois de 18 dias, eles serão liberados para seguirem para as suas casas.