Coronavírus: repatriados brasileiros desembarcam em Anápolis às 5h deste domingo

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Os aviões com brasileiros repatriados da China devem pousar às 5h deste domingo, 9, em Anápolis (GO). São duas aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB) fabricadas pela Embraer, com passageiros oriundos da cidade de Wuhan, considerada epicentro do surto. As informações são do Ministério da Defesa. Oscomdevem pousar àsdeste domingo, 9, em. São duas aeronaves dafabricadas pela Embraer, com passageiros oriundos da cidade de, considerada epicentro do surto. As informações são do Ministério da Defesa.









Quarentena

As regras de quarentena e enfrentamento do coronavírus foram sancionadas pelo presidente Jair Bolsonaro nessa semana. De acordo com o protocolo aprovado no Congresso Nacional, quarentena compreende a "restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus."





A proposta estabelece ainda que as pessoas isoladas devem ser submetidas à realização de exames médicos, testes laboratoriais e coletas de amostras clínicas.





Aos repatriados, foram garantidos direitos como informação clara sobre seu estado de saúde, assistência à família, tratamento gratuito, além de respeito à dignidade, aos direitos humanos e às liberdades fundamentais das pessoas.





O texto da proposta menciona, por fim, a "restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme recomendação técnica e fundamentada da Anvisa, por rodovias, portos ou aeroportos".