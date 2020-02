Professor envenenado pretendia denunciar esquema de 'rachadinha' em escola; ouça

Troca de mensagens mostra que professor iria denunciar esquema de rachadinha no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 410 da Asa Norte (foto: Reprodução/Facebook)

Troca de mensagens entre Odailton Charles de Albuquerque Silva, 50 anos, e um amigo, mostra que o professor iria denunciar um esquema de rachadinha no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 410 da Asa Norte.



Charles enviou um áudio informando que iria na unidade de ensino na quinta-feira (30/1) checar uma documentação. Nesse dia, ele passou mal e foi encaminhado ao hospital, após tomar um suco de uva supostamente envenenado.





De acordo com o professor, ele havia deixado dinheiro na escola, mas a quantia nunca havia sido repassada de volta. “Seguraram o dinheiro e agora estão utilizando da forma que querem e contratando a empresa que eles querem”, apontou.





Para Charles, estava acontecendo um esquema de rachadinha na unidade de ensino. “Vou fazer essa denúncia e recolher tudo de prova que eu tenho, gravação e arrebentar a boca do balão. Se tiver processo, vai ser com minha advogada, porque vou botar no pau esse povo. Comigo, vai ser tudo na Justiça. O negócio está feio”, finalizou.





A Secretaria de Educação disse que aguarda as investigações policiais e a finalização do inquérito para se pronunciar.





Morte por envenenamento

Análise de peritos do Instituto de Medicina Legal (IML) e do Instituto de Criminalística (IC) confirmou que a morte de Charles ocorreu por envenenamento. Essa, agora, se consolida como a principal linha de investigação da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).





Um exame preliminar do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) indicou a presença de um tipo de organofosforado, substância presente em inseticidas, agrotóxicos e em veneno de rato, conhecido como chumbinho.





Charles morreu nessa terça-feira (4/2). Ele passou mal na quinta-feira (30/2) da semana passada, após beber um suco de uva oferecido por uma colega de trabalho. Troca de mensagens entre o professor e amigos mostram que ele disse que suspeitava que teria sido envenenado por uma funcionária da escola.