BNDES aprova financiamento de R$ 29,9 milhões para segurança pública no PI

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 29,9 milhões para ações de segurança pública em Teresina, no Piauí. Os recursos correspondem a 90% do total de um projeto de R$ 33,3 milhões, com previsão de execução de dois anos, informou o banco de fomento, em nota.



O projeto inclui aquisição e instalação de sistemas de videomonitoramento com reconhecimento facial e cobertura de 360 graus, alarmes em espaços públicos, câmeras para captura de placas de veículos e sistema de análise comportamental de veículos, cinco drones e equipamentos de suporte às atividades operacionais da Guarda Municipal.



De acordo com o banco, o projeto prevê uso intensivo de tecnologia e prioriza regiões da cidade que apresentam elevados índices de criminalidade e de vulnerabilidade social. Há expectativa de redução de 50% de roubos e crimes contra o patrimônio público e queda de 5% em roubos e furtos de veículos, argumentou o BNDES.