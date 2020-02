Militares que resgatarão brasileiros na China também farão quarentena, diz Bolsonaro

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidenteafirmou nesta quarta-feira, 5, que osenvolvidos no resgate deem, na, também terão de passar por período deno Brasil. A cidade de Wuhan é o epicentro do novo coronavírus."E o pessoal chegando, inclusive nosso pessoal da Força Aérea, mais de uma dezena de militares, quando voltar, também vão passar o carnaval em quarentena. Então, é responsabilidade acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá", disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada.Dois aviões da frota presidencial devem sair do Brasil nesta quarta para buscar 29 pessoas em Wuhan. No grupo, há quatro chineses que são parentes dos brasileiros que serão repatriados. A previsão é de que eles retornem ao País no próximo sábado.O Ministério da Saúde já havia anunciado que os repatriados passariam por quarentena de 18 dias, na base aérea de Anápolis (GO). Segundo Bolsonaro, a princípio todos ficarão em Anápolis, civis e militares.