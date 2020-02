Vídeo: Policial militar imobiliza e bate no rosto de grávida

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a ação do PM (foto: Reprodução) Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMSP) afirmou, nesta terça-feira (4/2), que vai apurar a abordagem de um policial que imobilizou e deu um tapa em uma grávida de cinco meses em São José do Rio Preto (SP). (PMSP) afirmou, nesta terça-feira (4/2), que vai apurar a abordagem de umde cinco meses em São José do Rio Preto (SP).

"Você tá enforcando ela. Ela tá ficando sem ar." pic.twitter.com/J9z1Hg4t7F — Luís Adorno (@LuisAdorno) February 4, 2020

Vídeos que circulam pelas redes sociais mostram a ação do PM, que causou revolta nas pessoas que acompanhavam a ação.

Nas filmagens, divulgadas pelo jornalista Luís Adorno, do site UOL, a mulher aparece deitada de costas na calçada enquanto o policial a imobiliza com o joelho esquerdo sobre a barriga e o peito dela.

No início do primeiro vídeo, a mulher diz: "A minha barriga, cara. Eu tô grávida". Logo em seguida ela recebe um golpe no rosto desferido pelo PM, que diz: "Para de me bater".

Em um segundo vídeo, os presentes seguem pedindo para que o policial pare: "Ela tá ficando sem ar. Pelo amor de Deus, ela tá grávida. Olha como ela tá ficando roxa”, diz uma mulher. O policial segue então em cima da mulher, que diz para ele que não vai correr: "Eu não vou correr, eu tô grávida. Tá achando que eu sou traficante?".

Logo depois, a mulher diz que não está resistindo à imobilização do policial, que segue com o joelho em cima dela.

PM diz que tomou providências

Em nota, a Polícia Militar do Estado de São Paulo informou que houve “resistência e desobediência” durante a ocorrência. O comunicado diz ainda que o comando do 17º Batalhão de Polícia Militar já tomou as devidas providências para o registro dos fatos, que serão apurados “através do devido procedimento legal adequado”.

*Estagiário sob supervisão de Humberto Rezende