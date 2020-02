Foto de mãe cortando cabelo de jardineiro aprovado no vestibular viraliza

A imagem que viralizou: Alcyr tem o cabelo raspado pela mãe, de 90 anos (foto: Reprodução/ Facebook)

Após o resultado dos aprovados nas universidades federais, na semana passada, umana internet. Nela, o, tem opela, de. Sentado, o recém-aprovado na, segura uma placa de papelão onde se lê: “”.A foto em que o filho e a mãe comemoram a aprovação dele em terceiro lugar no curso de enfermagem foi tirada na última quinta-feira (30/1), e em algumas páginas das redes sociais já tem quase 350 mil curtidas.Em entrevista ao G1, Alcyr contou que se matriculou em um cursinho pré-vestibular em março do ano passado e que dividia a sala com garotos entre 16 e 18 anos. Ele dividiu seu tempo entre os estudos e o trabalho. De domingo a domingo, trabalhava pela manhã e, à tarde, frequentava as aulas do curso pré-vestibular, das 13h30 às 18h. Nesta terça (4/2), Alcyr já deve comparecer para se matricular na Universidade."Cheguei ao ponto de pensar que havia duas saídas: ganhava na Mega-Sena, o que é quase impossível, ou vencia através do estudo. Optei pela educação, porque além de obter sucesso, terei conhecimento, e isso não tem preço!", contou ao site.Alcyr vive com a mãe em uma casa de madeira alugada no bairro do Coqueiro, em Belém (PA). O exemplo de superação de Alcyr gerou muitas reações positivas nas redes sociais. Pessoas parabenizando o calouro e até outras histórias de conquistas em vestibulares pelo Brasil estão entre os comentários da postagem.* Estagiária sob supervisão de Humberto Rezende