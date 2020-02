(foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Em entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (3), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, não soube precisar quando os brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, chegarão ao país.





Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS), doença causada pelo novo coronavírus. A Força Aérea Brasileira (FAB) já trabalha em um plano de voo que trará de 30 a 40 pessoas do local. A cidade chinesa é o epicentro da





Mandetta conversou com jornalistas na saída de uma reunião realizada esta manhã no Palácio do Planalto, com outros ministros, em que os detalhes da repatriação foram discutidos.





"Não gosto de trabalhar com prazo. Aprendi que o prazo acaba pautando. O prazo será o prazo que nós possamos fazer com segurança e a comunicação com vocês e respeitando os trâmites que são necessários", afirmou.





"Vamos buscá-los com segurança para eles e para a população e com todas as comunicações que o caso exige", concluiu