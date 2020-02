Confira o resultado da Mega-Sena deste sábado; prêmio é de R$ 70 milhões

Além da mega-sena, a Caixa também sorteou outras quatro loteiras neste sábado (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (1/2), cinco loterias: o concurso nº 2230 da Mega-sena; o 259 do Dia de Sorte; o 2045 da Dupla Sena; o 5186 da Quina; e o 1440 do Timemania. Aberto para o público, o sorteio é realizado no Espaço Caixa Loterias, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.