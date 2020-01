Bolsonaro assinou MP para liberar ajuda de R$ 892 milhões ao ES, MG e RJ

O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta quinta-feira, 30, uma medida provisória (MP) para liberar R$ 892 milhões aos Estados do Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, atingidos por fortes chuvas.



O texto será publicado amanhã no Diário Oficial da União (DOU). O valor, segundo o Planalto, será um "auxílio emergencial" em razão das "fortes chuvas que assolaram aquelas áreas, causando grande destruição nos municípios atingidos e desabrigando inúmeras famílias".



A ideia é que o recurso seja usado para promover a "reconstrução dos danos sofridos e o restabelecimento de serviços essenciais à população nos municípios afetados".



A MP passa a valer ao ser publicada no Diário Oficial, mas terá de ser analisada pelo Congresso Nacional. O texto abre um crédito extraordinário ao Ministério do Desenvolvimento Regional.



O presidente assinou a medida em Belo Horizonte (MG). Bolsonaro sobrevoou Minas Gerais hoje e disse que o valor a ser disponibilizado é de R$ 1 bilhão.