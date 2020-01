Justiça aceita denúncia contra professor que usou termos obscenos em aula

Quadro com termos relacionados a sexo: mãe instruiu filha a tirar fotos (foto: Arquivo pessoal )

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) acatou denúncia do Ministério Público do DF (MPDFT) contra o professor de português da rede pública que lecionou conteúdos obscenos para alunos do 6º ano.

O professor foi acusado de "submeter crianças sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento", conforme consta no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O juiz Felipe de Oliveira Kersten, da 4ª Vara Criminal de Brasília, acatou a denúncia.





O docente, de 25 anos, deu aulas como professor substituto no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 104 Norte, em novembro de 2019. Na ocasião, o professor pediu para os alunos escreverem uma redação sobre sexo e escreveu no quadro termos obscenos.





Após o ocorrido, a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) abriu um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o professor, além de suspeder o seu contrato.