Bolsonaro: Prossegue a seleção para as vagas de cursos superiores

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 28, ter se reunido com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. "Tive com o Weintraub e por coincidência saiu a liminar do Sisu (Sistema de Seleção Unificada)", relatou.



Nesta tarde, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, decidiu aceitar um recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) e autorizou o governo federal a divulgar o resultado do Sisu, após falhas na correção de cerca de 6 mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Bolsonaro destacou que "prossegue a seleção" para as vagas de cursos superiores.



Ainda pela manhã, Bolsonaro disse que o governo iria apurar a origem das falhas no Enem e não descartou "sabotagem" como causa dos erros em gabaritos.