PF prende um em flagrante em operação contra pedofilia

A Polícia Federal em São Paulo prendeu em flagrante, nesta quarta-feira, 22, um homem, no âmbito da Operação Finito, que mira crimes de pedofilia. Com o investigado foi encontrado material pornográfico envolvendo crianças. Os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Federal de Barueri e de São Bernardo do Campo, em endereço na cidade de Itapevi (SP).



Segundo a PF, a "investigação iniciou-se através do monitoramento de grupo de WhatsApp e de aplicativo de mensagens, que segundo informações obtidas pela INTERPOL, é muito utilizado por pedófilos de vários países, inclusive o Brasil, para a obtenção e troca de imagens de pornografia infantil".



"No local da busca, após análise de câmeras e celulares e de HD dos computadores dos investigados, foi possível confirmar a presença de material pornográfico envolvendo crianças, razão pela qual lavrou-se a prisão em flagrante de um indivíduo" afirma a corporação.



De acordo com a PF, a "pena pela divulgação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes é de 03 a 08 anos de prisão". "O preso foi conduzido ao sistema prisional onde permanece à disposição da justiça".