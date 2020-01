China vai oferecer apoio financeiro para pacientes com novo coronavírus

A China vai oferecer apoio financeiro para o tratamento de pessoas infectadas com o novo tipo de coronavírus, informou comunicado divulgado nesta quarta-feira, 22, em conjunto pelo Ministério das Finanças do país e o Departamento de Seguros Médicos.



Segundo aponta o documento, o tratamento dos pacientes não deve ser comprometido por questões financeiras. O apoio financeiro será oferecido aos pacientes além do pagamento feito por programas de assistência médica e seguro médico, enquanto aqueles que forem tratados fora de seu local de residência não estarão limitados às políticas de reembolso existentes.



As despesas com medicamentos e serviços médicos necessários para o tratamento da pneumonia serão temporariamente cobertas por fundos de seguro médico.