Explosão antes do show de Dilsinho deixa quatro feridos no interior de SP

A explosão de uma máquina que solta papel picado deixou quatro pessoas feridas numa casa de show onde o cantor Dilsinho se apresentaria na noite deste sábado, 18, em Indaiatuba, interior de São Paulo. O equipamento pertencia ao show do DJ Guga, que abriria a apresentação de Dilsinho.



O Clube 9 de Julho informou que alugou o seu salão para a Produtora Via Brasil. Esclarece também que o equipamento era pressurizado e alugado pela equipe do DJ.



O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil realizaram perícia para apurar a causa da explosão. Após esvaziarem os cilindros restantes, liberaram a continuação das apresentações. Dilsinho, no entanto, optou por adiar a sua apresentação.



"A explosão foi muito grande. Eu ouvi do camarim e fiquei assustado", relatou o cantor em seu Instagram. "Esse acidente deixou quatro pessoas feridas. Eu sou muito ser humano, emotivo, e escolhemos ter uma nova data para se encontrar em Indaiatuba. Eu não ia me sentir bem 100% de fazer o show para vocês."



Uma equipe de socorro do clube prestou apoio aos feridos, assim como o Corpo de Bombeiros. Eles foram levados para dois hospitais da cidade.



A assessoria de comunicação do 9 de Julho informou ao jornal O Estado de S. Paulo que toda a documentação do clube está regularizada, e que o local estava apto a receber o evento.