Carnaval 2020: blocos de rua promovem shows em SP; veja programação

A folia paulistana já está consolidada como uma dos mais intensas do País. E ninguém precisa se guardar para quando fevereiro chegar. Os principais blocos de rua do carnaval de São Paulo estão fazendo shows e festas como aperitivos carnavalescos.



Veja a programação de apresentações dos blocos de rua de São Paulo:



Sargento Pimenta e Nova Orquestra

Onde: Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quando: 24 de janeiro

Quanto: a partir de R$ 50



Acadêmicos do Baixo Augusta

Onde: Ocupação 9 de Julho e Acadêmicos do Baixo Augusta

Quando: 19 de janeiro

Quanto: A definir



Espetacular Charanga do França

Onde: Estúdio Bixiga - Rua Treze de Maio, 825, Bexiga

Quando: 15 de janeiro

Quanto: de R$ 15 a R$ 30



Ilú Obá De Min

Onde: Casa Natura Musical - Rua Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros

Quando: 17 de janeiro

Quanto: de R$ 30 a R$ 120



Monobloco

Onde: Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quando: 18 de janeiro

Quanto: a partir de R$ 50



Festival Agrada Gregos

Onde: Estádio da Portuguesa - Rua Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé

Quando: 25 e 26 de janeiro

Quanto: de R$ 30 a R$ 140



Bloco da Preta

Onde: Audio - Avenida Francisco Matarazzo, 694, Barra Funda

Quando: 25 de janeiro

Quanto: a partir de R$ 30