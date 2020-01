Homens invadem escola, atiram e deixam três adolescentes feridos em Fortaleza; veja vídeo

(foto: Reprodução/Youtube )

Umainvadiu ade umae atirou contra adolescentes que jogavam futebol em, na noite dessa quarta-feira. Imagens da câmera de segurança da instituição flagraram a ação.Os suspeitos chegaram atirando e houve correria e tumulto no local. Trêsforam. As vítimas são dois alunos da escola e uma jovem que assistia ao jogo.Em nota, a direção doafirmou que as vítimas "não foram feridas gravemente e todos estão se recuperando do ocorrido, já tendo sido submetidos a procedimentos médicos e aguardando alta do hospital".Os suspeitos estavam usando capacetes e fugiram após os disparos.