Morador de rua é assassinado a tiros na zona sul de São Paulo

Um morador de rua foi assassinado a tiros no Jardim São Luís, bairro da zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 13. O corpo da vítima foi encontrado próximo a uma caçamba de lixo na Rua João Chammas.



Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Militar foi até o local depois de receber uma denúncia de disparos de armas de fogo. Quando chegaram, os policiais encontraram o homem já sem vida.



Moradores afirmaram que a vítima era conhecida como Palhacinho e vivia na região, onde coletava materiais recicláveis.



O autor do crime ainda não tinha sido identificado até a publicação desta matéria. Foram solicitados exames ao Instituto Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML).



O caso foi registrado como homicídio qualificado no 92º Distrito Policial (Parque Santo Antônio), que pediu assessoramento ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



Outras mortes



Nos últimos dois meses, ao menos sete moradores de rua morreram na capital e na região metropolitana de São Paulo.



No dia 16 de novembro, quatro homens morreram envenenados após ingerirem uma bebida alcoólica com "doses cavalares de cocaína" em Barueri, na Grande SP. Luiz Pereira da Silva, de 49 anos; Edson Sampaio da Silva, de 40; Marlon Alves Gonçalves, de 39; e Denis da Silva Oliveira, de 33, morreram. Outras quatro pessoas tiveram intoxicação e sobreviveram.



No dia 6 de janeiro, Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, foi queimado e morto enquanto dormia na Mooca, na zona leste da capital. Também morador de rua, o suspeito de ter cometido o crime, Flausino Campos, o Buiú, de 49, alegou que a vítima havia furtado R$ 10 mil.



No dia 8 de janeiro, Kaique Moraes da Silva, de 22 anos, morreu na Santa Cecília, no centro de São Paulo, ao tomar uma descarga elétrica quando tentava se proteger da chuva. Ele pulou uma grade metálica que separa o canteiro central da Avenida Rio Branco, mas escorregou e encostou em um poste de luz.