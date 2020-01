Gorila de três anos passa por cirurgia de catarata em zoológico dos EUA

A gorila Leslie, de três anos de idade, passou por uma cirurgia de catarata no centro de medicina veterinária do Zoológico Global de San Diego (Califórnia), onde o animal vive nos Estados Unidos. O olho esquerdo da primata foi operado pelo cirurgião especializado Chris Heichel no dia 10 de dezembro. No entanto apenas nesta segunda-feira, 6, o estabelecimento tornou público o procedimento.



A expectativa média de vida de um gorila varia entre 30 e 40 anos, e, assim como em humanos, a doença costuma surgir nesses animais com idade mais avançada. Entretanto, Leslie tem apenas três anos de idade. De acordo com o Los Angeles Times, o zoológico responsável por ela explicou que provavelmente a catarata surgiu a partir de algum ferimento no olho causado enquanto ela brincava.



Menos de dois meses antes da cirurgia, no dia 26 de outubro, Leslie comemorou o seu terceiro aniversário, e teve uma festa especial no local que divide com outros gorilas.



Gesso na pata de rinoceronte



Além da cirurgia de Leslie, o zoológico teve outra grande ação médica no mês de dezembro. No dia 19, quase 40 veterinários e especialistas em cuidado animal se reuniram para colocar um gesso no rinoceronte Maoto. O animal, de pouco mais de duas toneladas, estava com o dedo quebrado, e precisou substituir o gesso que já tinha na pata.