Candidatos fazem 2º e último dia de provas da segunda fase da Fuvest 2020

No segundo e último dia de provas da segunda fase da Fuvest 2020, os candidatos interessados em uma vaga na Universidade de São Paulo (USP) responderão nesta segunda-feira, 6, a 12 questões dissertativas de duas, três ou quatro disciplinas, de acordo com a carreira escolhida.



Os portões se abrem às 12h30, no horário de Brasília, e se fecham às 13 h, quando se iniciam as provas. Com quatro horas de duração, o exame se encerra às 17h. Os estudantes podem deixar as salas a partir das 16h.



No domingo, dia 5, os candidatos realizaram o exame de Língua Portuguesa e a redação, que equivalem a cerca de um terço do peso da nota final. A abstenção no primeiro dia da segunda etapa da Fuvest foi de 6,9% entre os 34.924 estudantes convocados, uma queda em relação à segunda fase da edição anterior, na qual 7,7% não realizaram a prova no primeiro dia.



O papel da ciência no mundo contemporâneo foi o tema da redação. A proposta trouxe uma tirinha do escritor Luis Fernando Verissimo, um texto do pesquisador Oscar Sala, a letra de uma canção de Gilberto Gil, uma declaração do cientista Carl Sagan e o trecho de um artigo da médica Alicia Kowaltowski.



Na parte de Língua Portuguesa, a prova trouxe questões que citavam a icônica fotografia de uma criança nua fugindo durante a Guerra do Vietnã, Machado de Assis, memes e "textões" de internet e o livro O Cortiço, do escritor Aluísio de Azevedo, entre outras referências.



A USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras. A lista de aprovados na segunda fase da Fuvest sai no dia 24 de janeiro, data da primeira chamada. A segunda ocorre no dia 31 de janeiro; e a terceira chamada, no dia 7 de fevereiro.