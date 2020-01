Tempestade provoca ao menos 16 desabamentos na Grande SP

Uma tempestade atingiu a região metropolitana de São Paulo na tarde desta quinta-feira, 2, primeiro dia útil de 2020, e provocou uma série de chamados por socorro ao Corpo de Bombeiros.



A corporação divulgou atendimento a 16 casos de desabamento de imóveis, todos sem mortes. No caso de maior gravidade, ocorrido no município de Santa Isabel, uma pessoa ficou ferida em estado grave.



Essa vítima foi levada a um pronto-socorro da cidade, enquanto um grupo de bombeiros permaneceu no local do desabamento, fazendo mais buscas, porque havia informação de que um cão também teria ficado preso sob os escombros.



Além dos desabamentos, os bombeiros atuaram no socorro a cidadãos presos em 17 alagamentos na Grande São Paulo.



Na capital, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) colocou todo o município em estado de atenção para alagamentos. Os alertas começaram logo após as 13 horas, quando essa sinalização valeu para a Marginal dos Pinheiros, e foram sendo ampliados ao longo da tarde.



Segundo o CGE, às 19h30, a cidade tinha cinco pontos de alagamento, dos quais quatro eram intransitáveis para automóveis. Entretanto, dado o baixo movimento na cidade, ainda em decorrência do réveillon, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou, às 19h, apenas 26 quilômetros de congestionamento em toda a cidade.