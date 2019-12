Suspeito de ataque à produtora do Porta dos Fundos é apontado como integrante de milícia no Rio de Janeiro

(foto: Divulgação)

O economista e empresárioé um dos suspeitos de comandar o, ocorrido na madrugada do último dia 24. O crime aconteceu na sede da produtora, no Humaitá, Zona Sul do Rio de Janeiro.Na manhã desta terça-feira, autoridades foram às ruas da cidade a fim de cumprircontra o suspeito, mas sem sucesso. Ele é consideradoEduardo, de 41 anos, também é investigado devido à atuação em umana cobrança de estacionamentos rotativos no Centro do Rio de Janeiro, com apuração em curso. O empresário, presidente da Associação dos Guardadores Autônomos de Veículos São Miguel, tem 20 anotações criminais, incluindo ocorrências de ameaça, lesão corporal, desacato, extorsão e Lei Maria da Penha.A Polícia Civil informou que ele exercia ilegalmente a atividade econômica em um estacionamento na região Central do Rio, sem alvará de funcionamento.