Quadrilha furta objetos de apartamentos em prédio na Vila Mariana

Cinco moradores de um prédio localizado na Vila Mariana, na zona sul da capital, tiveram objetos furtados de seus apartamentos na noite deste domingo, 29. Segundo a Polícia Civil, as vítimas, que têm entre 54 e 80 anos, tiveram cartões, joias e dinheiro levados pelo grupo.



O caso ocorreu por volta das 19 horas na Rua Estado de Israel. Segundo os moradores, as portas dos fundos dos imóveis furtados estavam abertas. A ocorrência foi registrada no 16º DP (Vila Clementino).