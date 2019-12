(foto: Carlos Moura/CB/D.A Press)

A ex-ministra Nilcea Freire morreu na noite deste sábado (28/12), aos 66 anos. A médica e ex-reitora da UERJ tinha câncer e estava em casa. Nilcea esteve à frente do ministério de Política para Mulheres do governo Lula, entre 2004 e 2011.





Entre as realizações de Nilcea Freire comoestá o. Em nota, odo Rio de Janeiro lamentou a perda da ex-ministra, afirmando que fica uma "lacuna nabrasileira".Nas redes sociais, a deputada Jandira Feghali (PC do B - RJ) lembrou que Nilcea sempre fez parte "das fileiras daqueles que não se acomodam com as injustiças do mundo. Foi ministra das mulheres,, sempre atuante na causa feminista".