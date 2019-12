Idosa é mantida refém por quatro horas na Baixada Fluminense

Um homem foi preso em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, após manter uma idosa como refém por cerca de quatro horas na manhã desta sexta-feira. A vítima foi ameaçada com uma faca de churrasco, mas acabou sendo resgatada sem ferimentos.



De acordo com informações do telejornal RJTV, da TV Globo, Altina Conceição Moreira, de 67 anos, foi atacada por um homem identificado como Marcelo Santana, de 39. Ele trabalhava como pedreiro na casa dela e afirmava estar sendo perseguido. "Pensei que ia morrer", disse Altina à reportagem.



De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Militar, participaram da ação de resgate policiais da Unidade de Intervenção Tática (UIT) do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), acionados pelo 15º Batalhão de Polícia Militar (Duque de Caxias).



Após negociação, o criminoso se entregou e foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. O caso está sendo registrado na 60ª Delegacia de Polícia (Campos Elísios).