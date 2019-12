Mega da Virada: Você sabe como fazer uma aposta pelo site da Caixa?

(foto: Luis Nova/Esp. CB/D.A Press)

Quer tentar uma 'fézinha' na Mega da Virada deste ano, mas está sem paciência para enfrentar as longas filas das lotéricas? Uma ótima opção é apostar online e de forma oficial no próprio site da Caixa Econômica Federal (CEF). Para tanto, siga o passo a passo que listamos abaixo!

Para fazer as apostas pela internet, basta entrar no site Loterias da Caixa e fazer seu jogo. O apostador tem que ser maior de 18 anos e efetuar um cadastro com o número do CPF e e-mail. A partir daí ele poderá fazer seus palpites, inserir no carrinho e pagar, obrigatoriamente, com o cartão de crédito.





Para apostar online, os bilhetes devem somar, no mínimo, R$ 30. Lembrando que desde novembro cada jogo da Mega Sena custa R$ 4,50.





Independentemente do local onde o apostador escolha jogar, online ou fisicamente nas lotéricas, as apostas para a Mega da Virada podem ser feitas somente até as 18h (horário de Brasília), do dia 31 de dezembro de 2019. O sorteio acontecerá provavelmente a partir das 22h do mesmo dia.





Passo a passo para apostar na Mega da Virada





Passo 1: Acesse o site das Lotéricas da Caixa e informe ser maior de 18 anos, clique em "acessar" para poder fazer o cadastro





Passo 2: Informe seu CPF para poder começar o seu cadastro, depois informe o nome completo, data de nascimento, nome de sua mãe e logo depois clique em "próximo"





Passo 3: Crie uma senha de acordo com as regras do site, para finalizar clique na mensagem "não sou robô" depois em "cadastre-se"





Passo 4: Verifique o e-mail cadastrado e clique no link enviado para fazer a confirmação dos dados. Em seguida, aperte em "início"





Passo 5: Escolha os números de sua preferência, depois clique neles para que sejam selecionados. Embaixo vai aparecer duas opções, em que você pode escolher fechar a aposta, fazendo um clik no botão "complete o jogo"; ou, se quiser apagar os números escolhidos, clique em "limpar volante"





Passo 6: Para salvar seu jogo, basta clicar em "colocar no carrinho", depois vá para o ícone do carrinho para poder fazer o pagamento e finalizar as apostas e pronto!